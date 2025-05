Istituto Falusi: si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione. Maria Luisa Massai è la presidente

Massa Marittima: Si è insediato nella riunione del 12 maggio il nuovo Consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona “Giovanni Falusi” a seguito della scadenza naturale del precedente Consiglio, il cui mandato, come previsto da statuto, coincide con quello del sindaco del Comune di Massa Marittima, ente da cui dipende la nomina.

I consiglieri del cda hanno eletto le cariche statutarie del presidente, nella figura della dottoressa Maria Luisa Massai, e della vicepresidente, dottoressa Pierangela Domenici , entrambe residenti nel Comune di Follonica. Gli altri tre consiglieri membri sono Beatrice Cillerai e Gino Piccinelli, che facevano parte anche del precedente mandato e che risiedono a Massa Marittima, e Vitaliano Castelli che risiede nel Comune di Gavorrano.

“In questi anni il Comune ha lavorato con decisione per dare un futuro solido all'Istituto Falusi, in sinergia con tutti gli altri soggetti coinvolti e con l'importante collaborazione della Regione. – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima e Grazia Gucci assessore alle Politiche sociali – Abbiamo consolidato ruoli, azioni e servizi, introducendo interventi concreti che hanno reso possibile il superamento delle forti problematiche economico-finanziarie in cui versava l'asp, arrivando oggi ad una situazione di sicurezza e sicurezza. Il Comune ringrazia il precedente cda per il lavoro svolto in quella che era una fase delicatissima e complicata, i membri uscenti Doriano Gistri e il vicepresidente Stefano Leoni Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Francesca Mucci, che prima da Commissario, poi nel ruolo di presidente, ha saputo iniziare con determinazione il percorso che ha portato ai risultati attesi.

"Nella composizione del nuovo cda – aggiungono Maurizio Giovannetti e Grazia Gucci – l'obiettivo dell'amministrazione comunale è stato quello di garantire l'ampia rappresentatività del territorio e la competenza delle sue componenti, con storie professionali significative. Auguriamo buon lavoro a tutti i consiglieri e alla presidente Maria Luisa Massai."

"Sono stati anni di grande impegno professionale ed umano quelli che ho vissuto all'Istituto Falusi, – ha dichiarato l'ex presidente Francesca Mucci - prima da commissario e dopo da presidente. Un'esperienza che ha portato l'Istituto Falusi a passare da una situazione fortemente critica verso la sua messa in sicurezza, consentendo di mantenere l'operatività e la continuità nell'importante servizio alla non autosufficienza dell'anziano, con un'attenzione costante alle famiglie e alla salvaguardia dei posti di lavoro. La sinergia tra i membri del CDA, dipendenti, professionisti e istituzioni è stata essenziale per condividere la strada che porta non solo al futuro del Falusi, ma anche al suo miglioramento continuo, e di questo ne sono fiera”.

Il direttore Renato Vanni durante la riunione ha spiegato nel dettaglio le azioni poste in atto nei vari settori: amministrativo, organizzativo e di monitoraggio dei servizi erogati, nella composizione delle strutture gestite dall'ASP (Rsa Falusi Massa Marittima, Rsa Marina di Levante Follonica, Rsa Casa Maiani Caldana ed RA Casa Simoni Gavorrano) per illustrare la necessaria e continua direzione sulla strada dell'efficientamento ma ancor di più sul coinvolgimento del personale, ciascuno secondo le proprie competenze per il miglioramento continuo dei servizi erogati.

Ogni consigliere si è messo a disposizione dell'ente e di tutto il territorio, perché il servizio dell'assistenza alla non autosufficienza, sempre più necessario nell'attuale contesto socioeconomico, riceve la giusta attenzione e proceda sulla strada del miglioramento.

Nella foto da sinistra: Vitaliano Castelli, Pierangela Domenici (vice Presidente Cda) Grazia Gucci (assessore Politiche Sociali), Maria Luisa Massai (Presidente Cda), Gino Piccinelli, Beatrice Cillerai, Maurizio Giovannetti, (Vice Sindaco Comune di Massa Marittima) Renato Vanni (direttore Falusi)