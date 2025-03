Istituti Alberghieri in gara con il Cooking Quiz

Il Cooking Quiz alla 9ª edizione, è più grande e innovativa che mai e coinvolgerà gli studenti degli Istituti Alberghieri di tutta Italia ed Europa!

Massa Marittima: Il format, divenuto un appuntamento fisso per le classi quarte degli indirizzi enogastronomici, sala-vendita e pasticceria/arte bianca, si è aperto quest’anno alla dimensione internazionale. Un’occasione unica per i giovani di confrontarsi con coetanei di altre nazioni, scoprire nuove culture culinarie e ampliare i propri orizzonti professionali.

Grazie a un approccio innovativo basato sulla gamification, il Cooking Quiz trasforma l’apprendimento in un’esperienza formativa e coinvolgente. Attraverso sfide interattive e quiz competitivi, gli studenti non solo approfondiranno le loro conoscenze, ma avranno anche l’opportunità di mettersi alla prova sia individualmente che in gruppo.

Con 110 Istituti Alberghieri iscritti, il Cooking Quiz ha fatto tappa a Massa Marittima all’ISS “Bernardino Lotti” con ottimi risultati. Ha ottenuto il pass per la Finale Nazionale la classe 4^E ind. Enogastronomia.

Durante il Cooking Quiz, gli studenti hanno l’occasione di partecipare a lezioni e approfondimenti tenuti da alcuni dei più rinomati professionisti del settore, tra cui i docenti di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e chef della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.). Condividono competenze e storie di successo per arricchire il percorso formativo dei giovani talenti e offrono loro ispirazione e strumenti pratici per il futuro.

Il Cooking Quiz non si limita a trasmettere competenze tecniche: affronta anche temi cruciali come la sana alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e la lotta allo spreco alimentare con i formatori Alvin Crescini e Daniela Rinaldi. Grazie alla collaborazione con i Consorzi Nazionali (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA), particolare attenzione sarà dedicata al corretto smaltimento degli imballaggi, sensibilizzando i futuri addetti ai lavori sull’importanza della sostenibilità ambientale.

"Siamo orgogliosi dei risultati del Cooking Quiz - dichiara Michele Casali, CEO di Plan Edizioni - un progetto che aiuta i giovani a sviluppare competenze tecniche e a consolidare valori come responsabilità e rispetto per l’ambiente. Siamo fieri di contribuire alla loro crescita, certi che questa edizione lascerà un segno importante e ispirerà una nuova generazione di professionisti".

Il Cooking Quiz è un progetto ideato da PLAN Edizioni, leader nel mercato editoriale per gli Istituti Alberghieri, e coordinato da PEAKTIME, in collaborazione con un prestigioso Comitato Scientifico composto da ALMA, - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e dalla Nazionale Italiana Cuochi (N.I.C.).

Anche quest’anno, il progetto sarà sostenuto da Re.Na.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri) e da AEHT (Association Européenne des Écoles d'Hôtellerie et de Tourisme), che hanno riconosciuto il valore del format adottandolo come progetto europeo.

Tra i partner etici dell’iniziativa spiccano realtà di eccellenza come Arrigoni, Assogi, Coal, Confartigianato Imprese – Alimentazione, Consorzio Di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano, Consorzio del Prosciutto di Parma, Consorzio di Tutela del Pomodoro San Marzano, Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, Frantoio Perilli, GestCooper, Trevalli Cooperlat, Zwilling.