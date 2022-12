Israele e Palestina nei racconti di Arianna Bernabini e Alessandro Fichera a QB

Israele e Palestina: alla scoperta di questi luoghi con Jabali. Giovedì 15 dicembre, alla libreria QB di Grosseto.



Grosseto: Un altro incontro per esplorare quelle parti del mondo più difficili da visitare ma piene di fascinazione. Dopo l’Iran, Arianna Bernabini della Jabali Viaggi, torna alla libreria QB in piazza Pacciardi, domani, giovedì 15 dicembre alle 18.30 per raccontare il viaggio in Israele e Palestina. Insieme a lei ci sarà anche Alessandro Fichera, l’archeologo che ha restaurato la basilica di Betlemme.

Mosaico di una storia millenaria dai contrasti a tinte forti, fulcro delle tre grandi religioni monoteistiche, storico crocevia del Mar Mediterraneo, la Terra Santa è difficile da descrivere in poche parole, ma rappresenta sicuramente un viaggio da fare una volta nella vita.