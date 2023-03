Isola del Giglio, successi dei giovani della danza impegnati a Pompei

Isola del Giglio: Ancora successi per i bambini gigliesi della danza della società "Bimbinfitness" guidata dalla Presidente Sarah De Venuto e con la maestra Miranda Pastorelli alla guida tecnica e delle coreografie. Domenica in Campania al "Pompei Danza Festival", nell'ambito del concorso "Danze Italia" i giovanissimi danzatori gigliesi hanno conquistato la prima posizione nel classi categoria Kids con "A suon di note", la seconda posizione sempre nella categoria Kids con "Scherzi di Carnevale", mentre nella categoria baby con "Lo spaventapasseri" sono giunti terzi. Tutti e tre i gruppi di danzatori hanno centrato la qualificazione per la finalissima di "Danze Italia" in programma il 14 maggio a Roma. Questi gli allievi della società "Bimbinfitness" impegnati a Pompei: Ademi Abdukodoriva, Elisa Li Vecchi, Gioia Stagno, Brenda Stefanini, Gaia Monti, Filippo Pulci, Armonda Shlivova, Brando Anichini, Anita Anichini, Emily Centurioni, Aurora Mazzoni, Sofia Bartoletti, Viola Rossi, Elettra Godaj, Irina Maria Moise.



"Siamo ancora una volta felici - sostiene una soddisfatta insegnante Miranda Pastorelli- dei sacrifici fatti e quindi dell' ottimo risultato, che la nostra piccola Isola sta portando in giro per l'Italia. I bambini crescono e sono sempre più sicuri sul palcoscenico. I genitori sono sempre più favorevoli alle iniziative che proponiamo per riuscire tutti insieme a portare avanti questa piccola realtà". Soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco Sergio Ortelli. "I risultati dei nostri giovani nella danza ci rendono orgogliosi -afferma il primo cittadino- tanto più se pensiamo ai sacrifici cui sono chiamati per affrontare i vari concorsi. Siamo certi però che l'attaccamento all'Isola e quella forte identità che vivere in una realtà come la nostra assicura, rappresenti una spinta in più per tutto il gruppo che si sta mettendo in luce a livello nazionale. Complimenti a loro, all'insegnante e alla presidente che rappresenta questa bella realtà gigliese".