Isola del Giglio più sicura grazie al Consorzio di Bonifica

Manutenzioni ordinarie e collaborazione con il Comune per garantire un'estate più serena e un'efficace prevenzione idraulica.

Isola del Giglio: Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (Cb6), come ogni estate, sta rendendo l'Isola del Giglio più sicura grazie agli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua. Gli operatori del Cb6 hanno lavorato sui fossi che necessitavano di maggiore attenzione, seguendo il programma annuale che prevede una doppia campagna di interventi.

Una prima fase è stata completata a inizio estate, non solo per garantire la sicurezza idraulica, ma anche per assicurare un territorio più curato durante l'alta stagione turistica. La seconda fase di lavori sarà eseguita in autunno, in preparazione alle piogge invernali.

Massimo Tassi, responsabile area manutenzioni del Cb6, ha dichiarato: "Nel corso delle giornate al Giglio abbiamo anche avuto degli incontri con l'ufficio tecnico del Comune per confrontarci sui prossimi lavori. Abbiamo così deciso di inserire nel programma dei prossimi lavori alcuni tratti di corsi d'acqua segnalati dal Comune". Questo sottolinea la collaborazione tra il Consorzio e l'amministrazione comunale per un'efficace gestione del territorio.