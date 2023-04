Isola del Giglio, il Sindaco Ortelli replica alle accuse della minoranza

Ortelli: "Svolgere il Consiglio Comunale il 25 Aprile celebra quella democrazia festeggiata in questa giornata"



Isola del Giglio: "Ho voluto inserire nelle comunicazioni del Sindaco l’allocuzione istituzionale dedicata alla giornata del 25 Aprile, giorno in cui ricorre la festa di liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista". Così il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli dopo gli attacchi della minoranza per aver convocato l'assise comunale nel giorno della Liberazione.

"La Festa del 25 Aprile è e rimane una grande festa del nostro Paese, di tutti i cittadini, e guai a farla diventare una festa di bandiera - sostiene Ortelli - perché questa data racconta la storia di questo Paese, l’anniversario che gli italiani hanno scelto per celebrare la Liberazione. Ma il 25 aprile non racconta solo la storia nazionale del secondo Novecento, parla anche un po’ degli italiani e di come sono riusciti a ricostruire la democrazia di un paese martoriato dalla guerra". Da qui la scelta di una data simbolica ed evocativa.

"Questa data - prosegue Ortelli - assume un valore fondamentale per l’Italia tutta: ha gettato le premesse per la stesura della Carta costituzionale, che pone al suo centro i principi fondamentali della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà, della dignità della persona; ha dato vita a un vivace dibattito democratico sul quale si basa la vita politica del Paese; ha contributo alla costruzione di un’Italia moderna. Oggi speravo fosse presente la minoranza consiliare, per ampliare la discussione, che invece anticipa una protesta per un fatto che non esiste, annunciando l’assenza al più importante momento di democrazia del nostro piccolo paese. E sinceramente, lasciatemelo dire, polemizzare sulla data in cui viene convocato il consiglio comunale mi ha lasciato basito perché le sessioni consiliari, costituite dall’organo consiliare più alto del nostro territorio, sono un emblema della democrazia e della libertà".

Lo svolgimento del Consiglio Comunale il 25 aprile, dunque vuol dire esaltare quella democrazia che si celebra in questa giornata. "Il consiglio comunale - conclude Ortelli - è l’assemblea elettiva del comune di riferimento, un po’ come il Parlamento a livello nazionale, e viene eletto direttamente dal popolo cittadino. Il consiglio comunale è dunque l’organo che rappresenta la più alta espressione istituzionale della comunità locale. E oggi il consiglio comunale festeggia il 25 aprile diversamente da quanto è accaduto in questi quasi 70 anni di storia comunale: né le amministrazioni di sinistra né le amministrazioni di centrodestra hanno mai rievocato la memoria della giornata".