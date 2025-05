Isola del Giglio: da giugno riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nella zona di Giglio Porto

Isola del Giglio: A partire dal 1° giugno entreranno in vigore alcune modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Isola del Giglio, con particolare riferimento alla zona di Giglio Porto. L’intervento, definito in sinergia tra Amministrazione comunale e Sei Toscana, punta a migliorare l’efficienza e l’organizzazione del servizio, con benefici attesi in termini di decoro urbano e qualità ambientale, specialmente durante i mesi estivi, quando l’afflusso turistico è maggiore.

L’intervento programmato prevede una nuova organizzazione delle postazioni di raccolta stradale esistenti, al fine di semplificare le modalità di conferimento per cittadini e turisti e garantire maggiore ordine. Nello specifico, lungo la SP Castello, allestite e potenziate due nuove postazioni, vicino alle scuole e in prossimità di via delle Cannelle e sarà rimossa la postazione attualmente presente vicino la farmacia. Potenziate anche le postazioni di via dell’Asilo e via del Castello, mentre saranno rimosse le postazioni in via Thaon di Revel (Molo verde) e via Umberto I (Molo rosso) in modo da garantire una maggiore capacità di conferimento e una migliore distribuzione sul territorio.

In parallelo, a partire dal 1° giugno e fino al 30 settembre, sarà attivato un servizio di raccolta a domicilio di indifferenziato, carta e multimateriale per le utenze non domestiche di via Thaon di Revel e via Umberto I, con un secondo passaggio giornaliero pomeridiano, oltre a quello della mattina, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, a supporto della stagione turistica.

“Con questo intervento – affermano il vicesindaco Guido Cossu e l’assessore all’ambiente Domenico Solari – vogliamo continuare a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti, rendendolo più ordinato ed efficiente. Abbiamo scelto di concentrare le risorse su un modello che garantisca qualità del servizio e massima funzionalità, soprattutto nei mesi estivi, mantenendo alta l’attenzione sulla pulizia e il decoro del nostro territorio. Ringraziamo Sei Toscana per il supporto operativo e invitiamo tutti, cittadini, operatori economici e turisti, a collaborare per una gestione responsabile dei rifiuti”.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che per maggiori informazioni sono disponibili il sito www.seitoscana.it e il numero verde 800 127 484.