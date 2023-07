Isola del Giglio, con la musica e il buon vino locale torna Muvinar

Isola del Giglio: "Approfittando del favor del tempo, guidati da nuove speranze, forti di una maggior serenità interiore... Abbiam teso le corde del vascello! Oliati gli ingranaggi! L'Equipaggio è in posizione! Siamo quindi pronti a salpare! Felici di riprendere il largo sorretti dal vento a cavallo del mare. Seguendo l'onda della rinascita agricola isolana e del comune interesse a promuovere e valorizzare il nostro territorio insieme al lavoro eroico di agricoltura e viticoltura, crediamo non ci sia occasione migliore di riunirci in un contesto di festa". Con queste parole Irene Carfagna, organizzatrice di Muvinar annuncia il ritorno dell'evento che unisce musica e vino all'Isola del Giglio.

Il primo evento, in programma il 9 luglio all' Antico Faro delle Vaccarecce. "L'evento si chiamerà 'Coriandoli di Muvinar' - afferma Irene Carfagna- e la volontà è quella di offrire l'occasione di passare una piacevole giornata nel meraviglioso giardino del Faro, degustando, raccontando, ascoltando buona musica" . Il programma prevede dalle 16 alle 20!una degustazione di benvenuto con i vignaioli del Giglio che accompagneranno i visitatori tra i prodotti isolani. Dalle 18 alle 20 grazie alla Trattoria da Ruggero proporrà una merenda e nel frattempo sarà aperto il 'Muvinvar' con la scelta di vini gigliesi e non solo. Per lo spazio musicale, dalle 18 alle 20 saranno protagonisti i Workout, dalle 20 alle 22 allieterà la serata la musica di Alessandro Angiolillo, mentre dalle 22 alle 24 sarà la volta di Francesco Tristano.

L'evento sarà riservato agli associati di 'Muvinar' con il costo di associazione fissato in 40 euro. I posti sono limitati. Per effettuare la registrazione andare sul sito: www.muvinar.it Per qualsiasi informazione contattare il numero 3356396502 tramite whatsapp o sms oppure scrivere a segreteria@muvinar.it.