Islam, Ceccardi e Cisint (Lega): “Anche in Toscana Pd spalanca porte a islamizzazione”

Sopralluogo delle due europarlamentari in un centro islamico a Pontedera (PI)

Pisa: “In Toscana le amministrazioni del Partito Democratico spalancano le porte all'islamizzazione, con le conseguenze nefaste che abbiamo già visto in Belgio e in Francia: sottomissione della donna, oppressione della libertà di espressione, arretramento sui diritti civili lungamente conquistati in Occidente. Qui a Pontedera l'amministrazione comunale ha inaugurato il ‘centro culturale’ islamico in pompa magna, spiegando che è un grande risultato. Io credo invece che Pontedera - realtà di grande tradizione manifatturiera, produttiva, città della Piaggio e dei motori - meriti di meglio.”

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, al termine di un sopralluogo effettuato nella mattinata odierna insieme alla collega Anna Maria Cisint presso un centro culturale islamico di Pontedera (PI). “Abbiamo effettuato il sopralluogo proprio durante la preghiera - spiega Cisint -: la stessa struttura, come dimostrano i contenuti del sito web, è infatti utilizzata quotidianamente come luogo di culto. Questa moschea si aggiunge al già allarmante panorama nazionale di luoghi che possono diventare terreno fertile per la sottomissione e la radicalizzazione. In assenza dell’Intesa tra Stato e religione islamica, queste strutture vanno chiuse”.