ISIS Fossombroni: 244 studenti ottengono le certificazioni Cambridge, simbolo di un’istruzione aperta al mondo

Dall’A2 al C1, un percorso di eccellenza linguistica che premia impegno, qualità didattica e visione internazionale dell’istituto grossetano.

Grosseto: Un passo deciso verso il futuro e verso il mondo: nell’anno scolastico 2024/2025 ben 244 studenti dell’ISIS Fossombroni hanno conseguito le prestigiose certificazioni linguistiche Cambridge riconosciute dal QCER partendo dal livello A2 (Elementare), e arrivando attraverso i livelli B1 e B2 (intermedio ed intermedio avanzato), ad un livello di padronanza avanzato (C1). Un traguardo significativo, frutto non solo dell’impegno personale degli studenti, ma anche dei corsi di preparazione organizzati dall’istituto, a conferma dell’attenzione costante alla qualità della didattica.

Il progetto rientra nelle azioni di internazionalizzazione promosse dall’istituto, che punta a offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare con sicurezza e competenze il mondo accademico e professionale, in Italia e all’estero. A suggellare il risultato, il 24 settembre 2025 si è svolta a scuola una partecipata cerimonia di consegna degli attestati, un momento di orgoglio e celebrazione che ha visto protagonisti gli studenti, i docenti e la Dirigente Scolastica. L’ISIS Fossombroni si conferma così un punto di riferimento per chi desidera un’istruzione moderna, aperta e internazionale, capace di aprire porte e opportunità in ogni parte del mondo.