ISCRO 2023: riaperta la piattaforma per la richiesta 2023 dell'indennità

Grosseto: È possibile fare richiesta dell’indennità di sostegno al reddito ISCRO per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, in possesso dei requisiti di reddito previsti dall’Inps. La scadenza per le domande è fissata al 31 ottobre 2023. Per ricevere assistenza: Irene Andreucci – responsabile del settore fiscale di Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419611 - irene.andreucci@artigianigr.it. L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (in sigla ISCRO) è erogata dall’INPS a beneficio dei lavoratori autonomi, iscritti via esclusiva alla Gestione separata ed in possesso di determinati requisiti reddituali e contributivi.

