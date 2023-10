Iscrizioni aperte al corso di qualifica per manutentore del verde

Grosseto: L'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto organizza il corso di qualifica per manutentore del verde riconosciuto dalla Regione Toscana Ancora posti disponibili per il corso di qualifica per manutentore del verde 2023 riconosciuto dalla Regione Toscana.

L'avvio del corso è previsto per fine ottobre. Il programma si struttura su 180 ore, di cui 120 di teoria e 60 di pratica, e le lezioni si svolgeranno a Grosseto nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto in via Monte Rosa 26. Al termine del corso e con il superamento dell'esame finale, agli iscritti sarà rilasciato l'attestato di qualifica di manutentore del verde.

Per info e iscrizioni, si invita a contattare telefonicamente i numeri 0564 419544 o 0564 419691 oppure a scrivere un'e-mail all'indirizzo di posta formimpresa@artigianigr.it.