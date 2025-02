Iscrizioni ancora aperte per i focus group di Sei Toscana sulla raccolta differenziata

Castiglione della Pescai: Sono tante le adesioni al progetto di ascolto e partecipazione promosso da Sei Toscana in collaborazione con Ato Toscana Sud. Saranno otto le persone, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, residenti nel bacino di utenza che comprende il Comune di Castiglione della Pescaia, che potranno partecipare al "focus group" l'indagine sulla raccolta differenziata che ha l'obiettivo di ascoltare e coinvolgere direttamente i cittadini nella comunicazione e nella costruzione delle future campagne di sensibilizzazione per migliorare la qualità della raccolta differenziata, progettando insieme un futuro ancora più sostenibile.

«Un momento di condivisione e di confronto importante - afferma la sindaca Elena Nappi - per avere, da uno spaccato significativo della comunità, suggerimenti e consigli per migliorare la nostra raccolta differenziata, vivere nel rispetto del nostro ambiente e raccogliere proposte utili per soluzioni sempre più all’avanguardia e innovative».

I focus group si svolgeranno nel mese di marzo, e c'è tempo fino al 21 febbraio per partecipare. I candidati potranno compilare il form per la pre-iscrizione direttamente sul sito di Sei Toscana; i selezionati, che saranno ricontattati tramite mail per i dettagli dell'iniziativa, parteciperanno ad un confronto di gruppo costruttivo sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti guidati da esperti del settore.

Capire quali sono gli ostacoli, le difficoltà e le motivazioni che influenzano il comportamento delle persone nel conferimento dei rifiuti aiuterà a migliorare la qualità dei servizi offerti.