Irrigazione Toscana Sud: Attivazione Emergenziale Nonostante le Difficoltà dell'Ombrone

Grosseto: E’ stato attivato nella giornata di mercoledì 14 maggio l’impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Si tratta di un’apertura emergenziale, per andare incontro alle richieste di alcuni agricoltori che necessitano di acqua per le loro coltivazioni, nonostante le attuali condizioni del fiume Ombrone che restano difficili.

Le precipitazioni dell’ultimo periodo hanno reso particolarmente complessa la messa in funzione, che non è possibile quando l’acqua dell’Ombrone è troppo torbida.

Già a inizio mese i tecnici e gli operatori di Cb6 avevano ripulito il tratto di condotta dalla Steccaia a San Martino, ma le successive piogge avevano provocato un nuovo ritardo. L’attivazione dell’impianto di irrigazione permette adesso alle utenze servite di accedere al servizio, ma le piogge che continuano a susseguirsi (specie nel Senese) mantengono torbida l’acqua del fiume. Il Consorzio 6 Toscana Sud ha deciso di attivare l’impianto per supportare le utenze fornite, ma ricorda che in una situazione come questa l’utilizzo dell’acqua può provocare malfunzionamenti e occlusioni negli impianti.

“Il nostro impianto di irrigazione – spiega Federico Vanni, presidente di Cb6 – utilizza acqua superficiale con un sistema a caduta. Ha il grande vantaggio di non essere invasivo, non prelevando acqua dalle falde, e a costo zero per l’ambiente. Non utilizziamo energia per pompare acqua, ma anzi la produciamo attraverso la nostra centrale di San Martino. Chiaramente questo sistema ha un limite: quando piove l’acqua dell’Ombrone è torbida e questo ne limita l’utilizzo”.

“Fin dal mio insediamento – aggiunge Vanni – ho considerato l’irrigazione una priorità. Per questo ho voluto un’apposita commissione tutta dedicata all’irrigazione, formata da membri dell’assemblea e rappresentati delle associazioni di categoria. Le continue piogge con le quali stiamo convivendo e che stanno creando così tanti problemi all’irrigazione rappresentano un fenomeno che potrà riproporsi e anche aggravarsi in futuro. Il servizio di irrigazione che oggi il Consorzio fornisce deve essere quindi migliorato rispetto allo standard attuale e adeguarsi alle mutate condizioni climatiche. Questo non per mancanza di professionalità dei nostri tecnici, che anzi ringrazio anche per il recente impegno, ma per il difficile attingimento dal fiume Ombrone che è tra i fiumi in Italia che trasportano più materiale solido”.

“I nostri tecnici – prosegue il presidente - su mia indicazione stanno lavorando per presentare nel più breve tempo possibile delle soluzioni per poter garantire il servizio irriguo anche se l’acqua dell’Ombrone è torbida, a partire dal prossimo anno. E’ ovvio che sarà necessario valutare gli investimenti necessari per affrontare e superare il problema: oggi Cb6 fornisce acqua per l’irrigazione a una tariffa molto bassa, anche grazie al sistema di irrigazione a caduta del quale oggi disponiamo. Tutto questo lavoro, una volta ultimato, sarà presentato ai contribuenti e alle associazioni, che conto di incontrare già nelle prossime settimane per anticipare le soluzioni che vorremmo prospettare. Il rapporto con il mondo agricolo per noi è fondamentale e sempre più il lavoro dell’ente cercherà di intercettarne i bisogni e le necessità”.