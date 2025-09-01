Irene Machetti bronzo all’Open League karate di Lignano

Il 30 agosto 2025 si è svolta a Lignano Sabbiadoro l’Open League di Karate Fijlkam una tra le più prestigiose competizioni di karate nel panorama nazionale.

Grosseto: Irene Machetti cresciuta nel settore giovanile della Okinawakarate del Maestro Ninci e attualmente atleta in forza al karate Camaiore si è ritagliata un ottimo terzo posto nella categoria Under 21 femminile specialità kata.

L’atleta felicissima per la prestazione ci racconta: “ È stato molto gratificante per me fare podio all'open league di Lignano, soprattutto dopo un anno di continue delusioni. Conquistare il terzo posto ad una tale gara è stato significativo in quanto risulterà valido prossimamente nel ranking della categoria di kata femminile U21, pertanto, vado fiera del mio risultato, avendo battuto in finale per il bronzo la quarta del ranking della categoria U21.

Ringrazio infinitamente chi mi ha accompagnata, e continua a farlo, in questo percorso.”I complimenti da parte di tutto il settore della Okinawakarate dove la giovane atleta continua ad allenarsi con costanza svolgendo le varie sedute tra Suvereto e Camaiore.

Conclude il Maestro Ninci Roberto: Sono veramente felice per la ragazza che ha grandissime doti e soprattutto un enorme tenacia l’aspetteremo per festeggiare alla riapertura dei nostri corsi di karate il prossimo 1^ Ottobre nella sede di Suvereto