Irene Machetti allo stage della campionessa Olimpica Sanchez

Un sogno nel cassetto realizzato per la karateka di Massa Marittima



Massa Marittima: La giovanissima karateka di Massa Marittima Irene Machetti ha partecipato allo stage tecnico organizzato a Milano sabato 11 settembre dallo CSEN (ente di promozione) della campionessa Olimpica in carica la spagnola Sandra Sanchez e il tecnico Jesus del Moral.

Irene grande passione per la disciplina sin da bambina non si è mai fermata tra gare stage e allenamenti. La sua preparazione si svolge tra Venturina presso la Samurai Judo con il suo storico Maestro Roberto Ninci e Firenze alla Etruria Karate.

Lo stage di Milano con la pluricampionessa Mondiale in carica e anche detentrice dell’oro olimpico per la specialità KATA, per la giovane atleta oltre a realizzare un suo sogno è stata occasione di ispirazione e crescita tecnica in vista della prossima stagione agonistica ormai giunta alle porte.

Quindi auguriamo il meglio per le prossime competizioni ad Irene.