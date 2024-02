Iren Follonica A2 e BluOptik U13 in campo nel weekend: sfide emozionanti al PalaArmeni

Follonica: Con le giovanili ferme per i promote regionali, solo l'Iren Follonica di A2 e il BluOptik Follonica U13 scenderanno il pista nel prossimo weekend. Per la serie cadetta impegno casalingo domenica ore 18.00 al PalaArmeni. Dopo la vittoria per 5 a 3 di domenica scorsa sui Pumas e l'ottima prestazione svolta, i ragazzi guidati da Franco Polverini affronteranno la compagine del Sarzana, fanalino di coda dela Campionato di A2 perciò impegno pertanto alla portata degli azzurri. Appuntamento Domenica 18 Febbraio ore 18.00.

Recuperano invece la partita dell'ottava giornata rinviata contro la Rotellistica Camaiore i ragazzi di Alberto Aloisi, lunedì 19 Febbraio ore 20.00 al PalaAermeni. Incontro difficile, come dimostrato dalla vittoria sul CP Grosseto degli amaranto, perciò massima attenzione per non perdere la scia del HC Castiglione e ipotecare sempre più un posto alle finali nazionali.