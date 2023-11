Calcio A5 di serie “A2”: l’Atlante Grosseto riceve la visita del Lucrezia buldog

Grosseto: Dopo la sosta forzata del Campionato Nazionale di Serie “A2” di calcio a 5, della settimana scorsa, causa l’alluvione che ha colpito gravemente la Toscana, riprende il campionato e l’Atlante Grosseto sabato prossimo alle 15,30 al Palabombonera riceve la visita dei marchigiani del Buldog Lucrezia, che nel turno precedente hanno vinto la sua prima partita superando di misura tra le mura amiche il Lenzi Automobili di Prato per 2-1.



Ma per entrare nel merito della partita molto importante che attende sabato prossimo l’Atlante, anche per togliere lo zero dei punti in classifica, ci rechiamo come tutte le settimane al Palabombonera il giovedì sera per sentire l’umore di mister Izzo; ciao Alessandro, e ben trovato, come stanno i tuoi ragazzi e se questa settimana di riposo forzato è stata importante per recuperare giocatori e risorse mentali, si Franco, risponde il tecnico piombinese, la sosta ci ha fatto bene e inoltre abbiamo fatto un acquisto importante di grande valore e per questo ringrazio la società per aver aggiunto uno come il brasiliano Ricardo Zanella, in un roster già importante ma inizialmente falcidiato da molte difficoltà. Il nostro campionato inizia sabato prossimo, Ricardo si è già allenato con noi più volte e ha fatto subito vedere le sue grandi qualità e conoscenza di questo sport.

Per rispondere alla tua prima domanda Franco, la squadra sta bene, abbiamo potuto fare allenamenti ad alta intensità e finalmente al completo, escluso Falaschi, che stiamo aspettando e questo è un ottimo viatico per la partita fondamentale che ci sarà sabato prossimo al Palabombonera contro il Buldog Lucrezia. Che sai mister di questa squadra; nell’ultimo turno hanno battuto il Prato, hanno recuperato due giocatori e per sabato ne perdono uno, verranno a Grosseto già da venerdì e avranno molto entusiasmo. Ma noi sabato dobbiamo pensare solo a vincere la partita, continua il giovane tecnico biancorosso, le chiacchere dobbiamo lasciarle ad altri, a noi servono i punti e quindi dobbiamo cercare di farli e conclude Izzo, dovremo assolutamente avere più fame di loro e dimostrare in primis a noi stessi, che siamo una squadra forte.

Questi convocati dall’allenatore Alessandro Izzo, che si dovranno trovare alle 11,15 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo; Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Liburdi. Ricordiamo che la partita avrà inizio alle 15,30.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta gara; 1’ arbitro Giulio Fantino, sezione Aia di Savona, 2’ arbitro Giuseppe Aumenta, sezione Aia di Sala Consilina, cronometrista Luca Gaetani, sezione Aia di Empoli.

Dopo aver disquisito con Alessandro Izzo della prima squadra è ora il momento di fare anche due parole sulla situazione dell’Under 19, formazione anche questa allenata dallo stesso Izzo, Alessandro cova va il periodo di assestamento della tua formazione dopo il quasi totale rinnovamento? Questa squadra ha collezionato due vittorie e una sconfitta, il passo più o meno è quello della scorsa stagione, anche se siamo sempre un cantiere aperto, afferma il mister grossetano, sul campo avremmo meritato di vincere anche dove abbiamo perso ma in questo sport chi si difende meglio vince, non è bastato dominare in lungo e largo, se non sfrutti le occasioni e concedi gol nelle rare ripartenze degli avversari è complicato vincere. Domenica prossima, terza trasferta su quattro gare giocate, affronteremo la squadra candidata numero uno per la vittoria del girone toscano, noi dobbiamo andare a Prato consapevoli della nostra forza e curare i nostri punti deboli in modo maniacale. Sicuramente abbiamo le nostre chances, conclude l’allenatore piombinese, è chiaro che da questo risultato si capiranno determinate situazioni.

Questi i convocati che si dovranno trovare domenica mattina alle 8,30 al Palabombonera per partire per Prato dove la partita inizierà alle 11,45; Chisci, Agnelli, Gobbini, Nocentini, Bellucci, Tammaro, Haruta, Kamberi, Scaffai, Allegro, Yasir, Lessi, Imperato.