Ippodromo, gruppi opposizione: "Un anno e mezzo buttato via. Ora pagheranno i cittadini"

Follonica: Sull’Ippodromo dei Pini si è perso un anno e mezzo prezioso. Un tempo che doveva servire per costruire una visione condivisa, per aprire un vero percorso di partecipazione con i cittadini, le associazioni di categoria e gli operatori, e per definire il futuro di un’area strategica della città. Nulla di tutto questo è stato fatto", dicono i consiglieri e delle consigliere del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco.

"L’amministrazione comunale ha scelto la strada del silenzio e dell’improvvisazione. Una variante che l’amministrazione Benini aveva lasciato pronta e che Buoncristiani e i suoi hanno semplificato forse solo per renderla più fumosa. I termini della proroga concessa al gestore stanno per scadere e, dal 1° gennaio 2026, la gestione, la manutenzione e la guardiania dell’impianto ricadranno interamente sulle tasche dei cittadini. Parliamo di circa 500.000 euro l’anno: una cifra che rappresenta il prezzo dell’inerzia. In tutto questo tempo, la maggioranza ha mostrato di non sapere che cosa fare dell’ippodromo. Lo dimostra il fatto che non compare neppure nelle linee di mandato del sindaco, e che al suo interno convivono posizioni opposte: c’è chi considera l’attività ippica superata e chi, invece, la difende senza indicare alcuna prospettiva concreta. Il risultato è l’immobilismo totale. Gli ex amministratori che oggi siedono tra i banchi della minoranza si sono fatti carico della questione con responsabilità e serietà, proprio laddove l’attuale maggioranza — che allora era opposizione — aveva scelto di non intervenire o addirittura di astenersi nel momento più delicato, quando fu deliberata la revoca/ decadenza della concessione. Ancora più grave è stato l’intervento in consiglio comunale di Aloisi, presidente del Consiglio comunale, che ha indicato la Regione Toscana come capro espiatorio dei problemi dell’ippodromo. Un atteggiamento allucinante, che mostra quanto la maggioranza preferisca scaricare le responsabilità invece di affrontare la realtà e assumersi il ruolo che le compete.

Parlare solo di “ippodromo”, peraltro, significa ridurre un tema complesso a una sigla vuota. L’Ippodromo non è solo un impianto sportivo: è un pezzo importante della città, un luogo che può e deve tornare a vivere grazie a una progettualità ampia, capace di unire sport, cultura, turismo e socialità. Questi sono spunti che sarebbero dovuti essere punti di partenza per il processo partecipativo. Il tempo che l’amministrazione ha sprecato andava utilizzato per un vero percorso partecipativo: ascoltare la città e aprire il confronto con le associazioni di categoria. La partecipazione non è un obbligo burocratico, ma una scelta di metodo e di democrazia. Invece, si è preferito parlare a porte chiuse, per poi arrivare all’ultimo minuto con un atto senza prospettiva.

Noi continuiamo a credere che l’area dell’Ippodromo possa tornare a essere una risorsa per Follonica. La nostra proposta è chiara ed era già nel programma elettorale per Follonica: mantenere l’attività sportiva e affiancarla a nuove funzioni — ristorazione, eventi e congressi —; prevedere una variante urbanistica per le foresterie; realizzare un parcheggio scambiatore con navetta, bike sharing e una ciclabile di collegamento con Follonica e il tratto TR1A Corti Nuove–Massetana. Questa è la direzione in cui vogliamo portare la città: idee chiare, confronto vero e responsabilità amministrativa", terminano i consiglieri e delle consigliere del Partito Democratico, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini Sindaco.



