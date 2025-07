Ippodromo dei Pini , FDI Follonica : “Il grande disastro del centrosinistra”

“Ora Pd accusa, ma si dimentica che ha governato la città per 80 anni”.

Follonica: "Dopo decenni di silenzio e immobilismo, oggi il Partito Democratico scopre improvvisamente l'indignazione. Un risveglio tardivo e paradossale, visto che arriva proprio da chi ha avuto la responsabilità politica e amministrativa della città per ottant'anni". A dirlo è il circolo Fratelli d'Italia Follonica.

“Sul caso dell'Ippodromo dei Pini – commentano - il Pd accusa l'attuale amministrazione di “superficialità”, ma la verità è che quel degrado è frutto diretto delle scelte – o delle non scelte – dell'amministrazione di centrosinistra che ha governato la città per quasi 80 anni”.

"Nel 2003 - spiegano da FDI - proprio sotto una giunta di sinistra, venne approvata una convenzione che ha aperto la strada a due decenni di abusi, incuria e mancanza di controllo. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: strutture mai utilizzate per le finalità previste, occupazioni abusive, blackout, assenza di acqua per i cavalli e uno stato di abbandono generale. Il tutto nel silenzio complice del Pd e sinistra".

"Quando, - prosegue la nota - il centrodestra era all'opposizione, i consiglieri avevano con determinazione il proprio ruolo di vigilanza: interrogazioni, accessi agli atti, denunce pubbliche. È stata quella pressione politica a costringere l'Amministrazione a intervenire, fino alla revoca della concessione nel dicembre 2023.Oggi il centrosinistra, che per anni ha ignorato il problema, tenta di ribaltare la realtà. Parla di “confusione” e “assenza di visione”, dimenticando che è stato proprio il Pd ad astenersi sull'avvio della variante urbanistica che apre finalmente l'area a nuovi usi sociali, sportivi e culturali. Una scelta che dimostra, ancora una volta, il distacco da ciò che davvero serve alla città”.

"Le promesse mancate della sinistra non sono più credibili. Chi ha avuto decenni per rigenerare quell'area e non l'ha fatto, oggi non può presentarsi come risolutore. Il centrodestra è al lavoro per voltare pagina, con atti concreti, trasparenza e rispetto della legalità. È questo che i cittadini si aspettano, ed è questo che continueremo a garantire. Follonica ha bisogno di chi lavora, non di chi fa polemica. E tempo di riscrivere la storia", termina il circolo di FDI Follonica.