ioleggoperché, proroga fino al 18 novembre

Grosseto: Come nel resto della Toscana, è prorogata fino al 18 novembre l'iniziativa #ioleggoperché. Si tratta di un prezioso appuntamento con la cultura. Un invito ad acquistare libri e poi donarli. La lettura è vita. “Leggere – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – apre la mente e rende possibili viaggi in orizzonti remoti. Il tutto senza doversi spostare con il fisico. Sfogliare le pagine di un libro può rivelarsi un'esperienza pazzesca, multidimensionale, a tratti sconvolgente. Ecco perché sostengo con forza quella che anche il ministro al Merito e all'Istruzione Giuseppe Valditara ha definito un'azione di eccellenza per l'intero sistema scolastico.



“Stamani – sottolinea l'assessore all'Istruzione, Angela Amante - ho incontrato le ragazze e i ragazzi della Dante Alighieri. Mi hanno parlato del progetto e ho avuto l'opportunità di vedere nei loro occhi tanto, tanto entusiasmo. È grazie a iniziative come questa che i nostri giovani possono crescere. E anzi aggiungo: leggere fa bene a tutti. È una buona pratica che non ha età e che mantiene la mente attiva. È come una carezza, un bacio, una coccola: riempie il cuore, scalda l'anima. Auguro a tutti di leggere molto. Per questo, ribadisco l'invito a sostenere #ioleggoperché: farete del bene a voi stessi e agli altri”.