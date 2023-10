“Io non rischio”, la campagna della Protezione Civile torna a Grosseto, in piazza Dante Alighieri

Sabato 14 ottobre, dalle 9 alle 18, a Grosseto, in piazza Dante Alighieri, torna l’appuntamento con la campagna nazionale di Protezione civile “Io non rischio” che quest’anno coinvolge 1000 città italiane.



Grosseto: Ai gazebo gialli, allestiti in piazza Dante Alighieri, i cittadini troveranno i volontari delle associazioni di protezione civile che resteranno per tutto il giorno a disposizione per fornire informazioni sulle buone pratiche di protezione civile, utili a proteggere sé stessi e gli altri. Risponderanno alle domande e daranno consigli utili su quali comportamenti assumere in caso di situazioni critiche o di calamità naturali, come l’alluvione, il terremoto e il maremoto. Ai gazebo sarà disponibile anche del materiale informativo da portare a casa.

Contemporaneamente la campagna viaggerà negli spazi virtuali per arrivare a quante più persone possibile attraverso la pagina facebook https://www.facebook.com/iononrischiogrosseto dove sono già stati pubblicati dei contenuti che il 14 ottobre saranno ulteriormente implementati nel corso della giornata.

L’evento è promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione Toscana, e sul territorio è organizzato da Provincia e Comune di Grosseto, tramite i rispettivi Uffici di Protezione Civile, con la collaborazione delle associazioni di volontariato Humanitas Grosseto; Misericordia Albinia; Misericordia Arcidosso; Misericordia Grosseto; Croce Rossa di Grosseto. Hanno inoltre aderito all’iniziativa Ance Grosseto, gli ordini professionali dei geometri, architetti, ingegneri e geologi e come lo scorso anno sarà presente il Polo tecnologico Manetti -Porciatti.

“È fondamentale conoscere prima quali comportamenti tenere in caso di calamità naturali: -afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – spesso sono proprio la preparazione e la consapevolezza che possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza, quando ci troviamo all’improvviso a dover affrontare terremoti, frane, incendi boschivi o alluvioni. Ecco perché è importante che la Protezione civile scenda in piazza insieme alle istituzioni e ai tecnici per diffondere tra i cittadini la cultura della prevenzione. Ringrazio tutte le associazioni che sabato saranno in piazza Dante Alighieri a Grosseto per questa importante iniziativa.”

“L’Amministrazione comunale supporta la campagna della Protezione civile – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Protezione Civile Riccardo Megale -: tenere informata la popolazione residente nelle aree più a rischio della nostra città è di primaria importanza per la buona riuscita delle operazioni di soccorso. Infatti, solo attraverso attività di educazione, formazione e sensibilizzazione nelle piazze, nonché nelle scuole, come quelle che sinergicamente con la nostra Protezione civile locale stiamo portando avanti, riusciamo a intervenire prontamente ed efficacemente. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri volontari che, dall'inizio dell'anno, sono stati coinvolti nelle grandi tragedie umanitarie del mondo: dal terremoto in Turchia, all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, senza dimenticare il supporto alla popolazione Ucraina. Grazie a tutti”.

“Cittadini consapevoli e informati – aggiunge Valentino Bisconti, consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile – riducono il carico di pressione che ricade sulle squadre di soccorso nel momento dell’emergenza, perché sanno dove andare e come evacuare in modo sicuro, inoltre tendono a mantenere maggiormente la calma riducendo i casi di comportamenti impulsivi e pericolosi per se stessi e per gli altri; consentono un risparmio di risorse anche economiche; rendono la comunità più resiliente e la comunicazione nell’emergenza più efficace, perchè sanno dove trovare gli aggiornamenti e ciò facilita la diffusione dei messaggi da parte delle autorità.”