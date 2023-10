Attualità "Io non rischio" ha fatto tappa a Follonica la campagna di Protezione Civile 17 ottobre 2023

17 ottobre 2023 128

Redazione

Follonica: In data 14 Ottobre si è svolta anche a Follonica la campagna “IO NON RISCHIO” promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. I volontari del Circolo Calaviolina, con il coordinatore protezione civile del Circolo, Dott. Guidoni Giovanni, hanno realizzato uno stand in piazza Silieri, un punto informativo per ribadire i rischi che caratterizzano il nostro territorio, soggetto soprattutto ad “Alluvione”.

Lo stand, denominato "tenda alluvione", attraverso fotografie di repertorio, ha ripercorso la memoria storica delle emergenze passate e attraverso materiali divulgativi distribuiti, ha sensibilizzato i cittadini sulle buone pratiche di protezione civile da osservare per ridurre i rischi connessi. Il Presidente del Circolo Giuseppe Venturi, a conclusione della giornata, ha ringraziato i volontari e si è complimentato con loro per l'ottima riuscita dell'evento che esula dalle normali attività che il circolo svolge.





