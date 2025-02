“Io mi racconto!”: venerdì 21 febbraio gli appuntamenti a Follonica e Pitigliano

Grosseto: Due nuovi appuntamenti con la rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari”, promossa dalla Rete grossetana delle biblioteche e degli archivi, in collaborazione con la Fondazione archivio diaristico nazionale: venerdì 21 febbraio, alle 17, sono in programma gli incontri alla Biblioteca comunale della Ghisa di Follonica, nel comprensorio ex Ilva, e alla Biblioteca comunale “Francesco Zuccarelli” di Pitigliano, in piazza della Fortezza Orsini.





Protagonista dell’incontro a Follonica sarà il libro, edito da Effigi, “La terra non è nostra” di Ameleto Pompily. “Quella casa buia con la porta sempre cascante era la mia casa. Io dicevo: La mia casa! Anche mia madre diceva: la nostra casa! Ero convinto che lo fosse davvero. Ero già grande, e non conoscevo il mistero delle case abitate dai poveri. Non sapevo che il mondo era diviso e che il campo dove lavorava mio padre era di un altro”. Questo dice l’autore, sacerdote, nato a Tirli il 16 agosto 1909, nel volume che racconta la sua vita. A presentare il romanzo autobiografico saranno il giornalista Fabrizio Pompily e Lucia Matergi, direttrice della Fondazione “Luciano Bianciardi”.





Sarà protagonista, invece, alla Biblioteca “Zuccarelli” di Pitigliano il volume, anche questo edito da Effigi, “La Decima Mas e il Diario di Umberto G.” a cura di Gino Serafini. Le parole di Umberto Guidotti, autore del diario, vengono ritrovate dalla nipote: raccontano la resa di Genova, il campo di prigionia di Coltano, gli ultimi giorni della Rsi. E sono proprio queste le vicende che la nipote decide di trascrivere e che vengono riportate e curate, con un inquadramento storico, di Gino Serafini, che in questo volume prova a conciliare l’Umberto di diario, marò della X Mas, con lo zio premuroso e l’uomo garbato che i familiari hanno conosciuto. A presentare il volume saranno il curatore Gino Serafini e lo storico Stefano Campagna.





La rassegna “Io mi racconto!” prosegue nei mesi di febbraio, marzo e aprile in molte biblioteche della Rete Grobac: per informazioni sul calendario degli eventi: www.bibliotechedimaremma.it