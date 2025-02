"Io mi racconto!": i prossimi appuntamenti nelle biblioteche della Rete Grobac

“Io mi racconto!”: entra nel vivo la rassegna promossa dalla Rete Grobac in collaborazione con la Fondazione archivio diaristico nazionale. Appuntamento venerdì 14 febbraio a Scansano con la presentazione del libro sulla vita di Nello Bracalari. Tutti gli altri incontri in programma.

Grosseto: 16 appuntamenti, tra febbraio e aprile, otto libri, decine tra autori, curatori, storici e giornalisti, che animeranno i pomeriggi del venerdì nei luoghi della Rete Grobac: entra nel vivo, dopo la presentazione avvenuta lo scorso novembre, la rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari”, promossa dalla Rete grossetana delle biblioteche e degli archivi, in collaborazione con Fondazione archivio diaristico nazionale.

“La Biblioteca di Massa Marittima, uno dei nostri due centri di promozione della lettura, con la collaborazione dell’Isgrec, ha proposto di lavorare su questo tipo di scrittura, più intimistica – spiega il presidente della Commissione di Rete Grobac Emiliano Rabazzi – dando vita a una rassegna che ci porterà ad ascoltare molte storie, che si intrecciano con la Storia e che parlano di momenti importanti per la vita del nostro Paese”.

Il primo appuntamento è venerdì 14 febbraio, alle 17, alla Biblioteca “A. Busatti” di Scansano, da poco riaperta, dopo alcuni interventi di miglioramento. Al centro dell’incontro la storia del partigiano Nello Bracalari, scomparso del 2023, e raccolta nel libro “Sulle note di Bella ciao. Nello Bracalari: il racconto di una vita”, edito da Effigi. Saranno presenti la curatrice Nadia Pagni e la scrittrice Dianora Tinti.

La rassegna prosegue poi il 21 febbraio nelle Biblioteche comunali della Ghisa di Follonica e “Zuccarelli” di Pitigliano con, rispettivamente, la presentazione dei volumi editi da Effigi “La terra è nostra” di Amleto Pompily e “La Decima Mas e il diario di Umberto G” di Gino Serafini.

La storia di Serafini tornerà protagonista anche venerdì 28 febbraio alla Biblioteca “G. Badii” di Massa Marittima, mentre la Biblioteca comunale di Magliano in Toscana accoglierà la memoria di Amleto Pompily.

Venerdì 7 marzo all'auditorium "Ex Onmi" di via del Giardino a Porto Santo Stefano, presentazione del libro “Io e il mondo” (edizioni Effigi) di Michele Della Corte, mentre nella sala conferenze "Le Stanze" di Manciano, in via Cavour 6, Monica Granchi presenta “Mio nonno era comunista” (edizioni Effigi).

La presentazione de “Il bambino dalla maglietta rossa” (edizioni Effigi) di Ilico Mascioli è in programma venerdì 14 marzo alla Biblioteca “Calvino” di Castiglione della Pescaia mentre, contemporaneamente, Flavio Fusi presenterà “La ballata delle frontiere. Racconti dal secolo belva” (edito da Exorma) nella biblioteca di Paganico (Civitella Paganico). Il libro di Fusi sarà protagonista anche del pomeriggio di venerdì 21 marzo alla Biblioteca “Maestrini” di Gavorrano.

“Mio nonno era comunista” di Monica Granchi è al centro della presentazione di venerdì 28 marzo alla Biblioteca “Mariotti” di Scarlino, mentre alla Biblioteca “Raveggi” di Orbetello si parla di “Io so cos’è il nulla. Diario di un equilibrista” (Effigi) di Riccardo Fabbrini.

La rassegna prosegue anche nel mese di aprile con la presentazione venerdì 4 del libro di Bracalari alla Biblioteca delle Muse di Saturnia e di Mascioli alla Biblioteca “La piccola” di Capalbio, mentre la settimana successiva, venerdì 11 aprile, la Biblioteca “Gamberi” di Roccastrada accoglie Oler Grandi curatore del volume “Diari e memorie della campagna di Russia, 1941-43” (edito dal Comune di Canneto sull’Oglio) e alla Biblioteca “Chelliana” si parlerà della storia di Riccardo Fabbrini.

Ad illustrare i libri selezionati saranno storici, altri scrittori, giornalisti, che accompagneranno il pubblico all’interno della rassegna “Io mi racconto!”.

Per informazioni ed eventuali modifiche sul calendario degli eventi: www.bibliotechedimaremma.it