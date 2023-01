Grosseto: Il 2023 per la Asd Invictasauro, riprende con le visite periodiche dei tecnici della ACF Fiorentina alle Società affiliate. Questa volta sono stati i bambini nati negli anni 2012 e 2013 a lavorare con le metodologie del Settore Giovanile della Società Viola.

"L' esperienza è stata molto bella e costruttiva sia per i bambini che per i tecnici del Presidente Paolo Brogelli e del Responsabile Tecnico della Scuola Calcio Maurizio Bruni , che al termine del pomeriggio si sono trovati a confrontarsi con il collega della Fiorentina per approfondire gli argomenti trattati. Nel prosieguo della stagione sono previsti altri incontri, con varie categorie sempre nell'ottica di far crescere la Scuola Calcio della Asd Invictasauro di Grosseto", termina la nota.