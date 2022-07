Invictasauro rinnova affiliazione con la ACF Fiorentina

Grosseto: Grande soddisfazione, in casa dell'Invictasauro, per il rinnovo della affiliazione con la ACF Fiorentina per il biennio 2022-2024, Il Presidente Paolo Brogelli e il Responsabile della Scuola Calcio Elite Maurizio Bruni, si dicono molto soddisfatti per detto rinnovo, e si esprimono favorevolmente a tale affiliazione , in quanto la collaborazione con la ACF Fiorentina , è un accordo reale che consente la crescita dello staff tecnico della società di Grosseto , che potranno , come è accaduto nel biennio appena terminato, frequentare corsi di aggiornamento presso la ACF Fiorentina, e avere un confronto quasi mensile , con lo staff tecnico della ACF Fiorentina - Affiliate , tutto questo mirato alla crescita dei ragazzi in forza alla Asd Invictasauro.