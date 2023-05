Invictasauro, gli Esordienti 2012 vincono il Memorial Cesare Ghiribelli

Grosseto: La formazione Esordienti anno 2012 della Asd Invictasauro, si è aggiudicata il Memorial Cesare Ghiribelli, organizzato dalla Poggibonsese.

La formazione del presidente Paolo Brogelli, si è imposta giocando veramente bene e dimostrato di essere la migliore formazione del Torneo. Questo il cammino dei ragazzi grossetani, che vede 3 vittorie (Virtus Bianco Poggibonsi, Virtus Azzurro Poggibonsi e Sinalunghese) 2 pareggio (Monteriggioni e San Gimignano) e una sola sconfitta (Asciano) su un episodio sfortunato.



Grande soddisfazione in casa della Asd Invictasauro, nelle persone del presidente del Responsabile tecnico Maurizio Bruni di Antonio Papa e naturalmente dei Mister e Dirigenti della formazione Esordienti 2012 e non per ultimo dai ragazzi e dai loro genitori.