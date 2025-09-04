Invictasauro, Centro sportivo “Frida Bottinelli”, seduta di test per i bambini del 2013 e 2014

Grosseto: Nei giorni 1- 2 Settembre 2025, presso il Centro Sportivo Invicta Sauro “Frida BOTTINELLI”, i bambini nati nelle annate 2013 e 2014 hanno partecipato a una giornata di test neuromuscolari, con focus su salto in lungo da fermo, accelerazione su 20 metri e percorso di agilità.

Questi strumenti, selezionati per fornire una base oggettiva di partenza, fanno parte di un progetto voluto fortemente dalla Società guidata dal presidente Paolo Brogelli, che mira a costruire una scheda completa dei piccoli atleti, arricchita di misure antropometriche. Il cuore dell’iniziativa non è la competizione, ma l’aspetto ludico dell’attività calcistica. L’obiettivo è introdurre i bambini a un percorso sportivo strutturato, accessibile e coerente, che valorizza la curiosità, il gioco e la socializzazione, elementi fondamentali nello sviluppo dei più piccoli.

Per realizzare questo percorso, l’incontro si avvarrà di un modello multidisciplinare, con la collaborazione sinergica di tre professionisti: un Laureato in Scienze Motorie, una Dietista ed una Psicologa dello Sport. Questo trio di professionisti lavora insieme per garantire un approccio olistico: la scienza motoria fornisce indicazioni su schema motorio, coordinazione e potenzialità fisiche; la dietista cura l’alimentazione e l’idratazione, elementi chiave per l’energia e la crescita; la psicologa dello sport sostiene l’aspetto mentale, favorendo autostima, gestione dello stress e collaborazione in gruppo. L’obiettivo è offrire un percorso strutturato, accessibile e coerente, che coinvolge attivamente non solo i minori, ma anche gli adulti di riferimento, promuovendo una cultura condivisa della salute e della prevenzione.A partire dall’8 settembre, infatti, tutti i bambini tesserati con la Società entreranno ufficialmente in tutte le attività ludico sportive programmate.



