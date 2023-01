Invicta, l'impresa è servita: conquistata la finale territoriale Under 18 femminile

Grosseto: Le invictagirls Under18 sbancano il Palapediatrica di Casciavola e conquistano la finale territoriale del Basso Tirreno di categoria ed il passaggio alla fase Regionale. Partita sotto i riflettori la squadra maremmana si aggiudica partita dopo partita un posto tra le prime della classe del campionato interprovinciale formato dalle province di Grosseto, Pisa e Livorno.Un risultato storico anche per la società del presidente Galoppi e del DS Masala che raggiungono un importante traguardo nel settore femminile sulla scia positiva del maschile.



Il team allenato dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli con una prestazione monumentale piega per 3 set a 0 (21-25, 21-25, 23-25) la forte formazione casalinga della Pallavolo Casciavola, favorita nei pronostici, prendendosi con tutte le forze la finale. Una partita giocata in maniera praticamente perfetta dalle ragazze grossetane, sia in fase di battuta e ricezione, ottime in difesa, devastanti in attacco. Grande equilibrio nel primo set dove entrambe le squadre non si risparmiano e danno sfogo a tutto il loro repertorio, ma le grossetane sono più ciniche nel chiudere in loro favore la prima frazione di gioco. Il secondo set è uno show delle maremmane che si portano addirittura sul 18-8; poi viene fuori la reazione d'orgoglio delle padrone di casa che riaprono la partita, ma le invictagirls riecono comunque a vincerlo a 21. L'ultimo set è un vero e proprio spettacolo: nessuna delle due squadre vuole perdere si danno battaglia fino alla fine, le pisane si portano addirittura in vantaggio per 23 a 21 poi un break di 4 punti delle nostre chiude definitivamente il set e la partita.

"Ancora non ci crediamo - commentano così i tecnici- le nostre ragazze sono state straordinarie, mai ci saremmo aspettati un risultato del genere, solo applausi per loro. Tutte hanno giocato per la squadra dando l'anima e questo ha fatto la differenza. Ci giocheremo la finale a Livorno, andremo al Regionale. Siamo l'unica squadra grossetana rimasta, siamo tra le migliori 8 squadre in Under 18 in tutta la Toscana e con un solo giocatore 2005. Oggi festeggiamo, da domani saremo in palestra per preparare le prossime partite. Anche nel femminile l' Invicta Volleyball ha davanti a sé un futuro davvero incoraggiante".

La rosa: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi, Coratti, Giorgi, Goracci, Innocenzi (L2), Marconi, Marretti (L1), Parronchi, Petrucci, Rolando Va., Rolando Ve.(K). Primo allenatore Vittoria Ausanio. Secondo allenatore Andrea Chiappelli