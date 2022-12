Cronaca Investito pedone in centro città. E' grave 15 dicembre 2022

Redazione Aggiornamento notizia ore 15:30 Il paziente già in gravissime condizioni é deceduto durante il trasposto in ospedale. Grosseto: Oggi giovedì 15 dicembre, attorno alle ore 12:30 un uomo di 68 è stato investito in via Mascagni. Il pedone, stava attraversando la strada quando un auto ha urtato il sessant'ottenne investendolo. Sul posto pronto è stato l'intervento dei sanitari del 118 giunti con l'automedica di Grosseto, e Croce Rossa di Grosseto.

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro e le condizioni di salute dell'uomo che è stato trasportato in codice 3 presso il pronto soccorso del Misericordia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi di legge





