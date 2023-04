Cronaca Investita da un auto, donna portata in ospedale 31 marzo 2023

Redazione Grosseto: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti alle ore 14,40 per un incidente stradale in via Senegal a Grosseto. Una donna di 21 anni è stata investita da un auto e ricoverata in codice 2 all'ospedale Misericordia. Sul posto automedica di Grosseto e la Polizia Municipale. Seguici





