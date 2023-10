Investimenti nell’ospitalità in Italia: la Colonia marina Luigi Pierazzi al convegno Ithic di Roma

L’obiettivo è quello di presentare opportunità di investimento in immobili pubblici e in società pubbliche o progetti immobiliari pubblico-privati, a investitori locali e stranieri



Follonica: C'è anche la Colonia marina Luigi Pierazzi di Follonica all'Italian Hospitality Investment Conference di Roma, il convegno internazionale dedicato esclusivamente agli investimenti rivolti all’ospitalità in Italia, che si terrà da domani, 19 ottobre, nella sede dell'hotel Villa Pamphili a Roma. Due giornate dedicate al real estate nel settore alberghiero, dove “Turning assets into value” è il titolo della nuova edizione.

L'Italian Trade Agency, per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è l'organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri, e per la prima volta parteciperà alla manifestazione Italian Hospitality Investment Conference.

Invest In Italy, in particolare, è il Dipartimento dell’agenzia governativa Italian Trade Agency, responsabile della promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero, che ha lo scopo di veicolare e indirizzare investimenti esteri verso le opportunità del territorio italiano. L’organizzazione lavora in stretta collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze, le amministrazioni locali e regionali e altri enti pubblici.

La Colonia di Follonica da alcuni giorni è presente sul portale internazionale Investinitalyrealestate.com, con una doppia scheda, in italiano e in inglese: https://www.investinitalyrealestate.com/it/property/follonica-gr-ex-colonia-marina-luigi-pierazzi/. L’obiettivo prioritario della collaborazione è la promozione continuativa, verso investitori e operatori, degli immobili selezionati e di quelli presenti sul portale.

«In occasione di ITHIC verrà promosso il portale Investinitalyrealestate.com, dove è presente anche la Colonia Pierazzi – spiega il sindaco di Follonica Andrea Benini – Il portale è stato creato con l’obiettivo di presentare opportunità di investimento in immobili pubblici e in società pubbliche o progetti immobiliari pubblico-privati, a investitori locali e stranieri. Una bella vetrina per il nostro bene pubblico. Nella fiera sono infatti stati selezionati per ITHIC alcuni progetti immobiliari particolarmente significativi e la Colonia è tra questi».