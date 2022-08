Investimenti. Alviani (Lega): “Quello del PD di zona solo un imbarazzante t

Seggiano: «“Quello del PD di zona solo un imbarazzante teatrino”. Alviani segretario della Lega in Amiata esordisce cosi e continua “qualche giorno fa il Presidente della Provincia Limatola alto esponente del PD grossetano ha presentato il piano di investimenti che ha messo in campo e come immaginavamo l’Amiata è stata completamente dimenticata”



“Leggere oggi l’annuncio diramato dal coordinamento di zona PD Amiata insieme a Silvio Franceschelli candidato al Senato suona davvero come l’ennesima presa per i fondelli”.

Mentre il collega di partito Limatola si dimentica totalmente dell’Amiata il candidato senatore Franceschelli annuncia facendo una promessa che recita(nel vero senso della parola) “se sarò eletto verrò sull’Amiata per fare il punto, con appuntamenti mensili e distribuiti sul territorio”

Ora delle due l’una, mentre da una parte il primo si dimentica dell’Amiata dall’altra il secondo annuncia che avrà particolarmente a cuore la nostra zona,..i fatti sembrerebbero dimostrare il contrario….a voi cittadini capire dove sta la presa in giro.

Non mi sembra inoltre di aver letto nessun rammarico dell’esclusione dell’Amiata dal piano di investimenti provinciali da parte di Daniele Rossi che oltre ad essere Sindaco di Seggiano è anche Presidente dell’Unione dei Comuni

Ricordo invece come il Sig. Daniele Rossi e la sua capogruppo di maggioranza PD Simona Ulivieri non esitarono a presentare un consiglio che impegnasse l’assemblea comunale a richiamare l’allora Provincia a guida Vivarelli Colonna ad investire sul territorio e contestualmente a lamentarsi di come veniva manutenuta la viabilità provinciale di zona.

Beh e adesso che la Provincia ha cambiato colore politico e si è nuovamente dimenticata del territorio cosa avranno da dire?...sarà mica che la dichiarazione di Franceschelli sia una pezza per riparare alla figuraccia e all’imbarazzo?

Meditate gente, meditate».