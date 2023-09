Intitolazione via a don Sebastiano, il sindaco accoglie la proposta

Massa Marittima: «A vent'anni dalla scomparsa - scrivono Daniele Gasperi, Franco Tosi, Luciano Fedeli - è stata accolta la richiesta presentata al Sindaco per l'intitolazione di una via in ricordo di don Sebastiano e sarà avviato l'iter secondo le procedure previste.



Il Sindaco ha risposto condividendo la nostra richiesta motivando "il grande esempio di generosità e il prezioso contributo umano che Don Sebastiano Leone ha saputo dare anche alla nostra comunità nel suo percorso sacerdotale e di vita. Vi ringrazio per la vostra richiesta, che condivido pienamente e che troverà la giusta attenzione qualora si verifichino le condizioni logistiche per poterla prendere in considerazione".

Ringraziamo il Sindaco per la risposta immediata, l'adesione personale e la disponibilità ad avviare l'iter che porterà all'intitolazione di una via che Sebastiano merita per l'esempio che ci ha lasciato».