Intitolati a Sauro Dani e Nando Martini i campi del Circolo Tennis Grosseto

Grosseto: Cerimonia semplice, ma molto significativa, per gli amanti del tennis grossetano e per i frequentatori del Circolo Tennis Grosseto.

Il consiglio presieduto da Alessandro Capitani nei giorni scorsi ha deciso di intitolare i due campi da tennis principali a due figure storiche del tennis e dello sport grossetano: Nando Martini e Sauro Dani.

Entrambi sono stati presidenti storici del Circolo Tennis Grosseto: Nando Martini a partire dalla fine degli anni Sessanta, fino a metà degli anni Ottanta. Sauro Dani subito dopo, e fino al 2000. Nando Martini inoltre è stato uno dei pionieri del tennis grossetano e fu determinante per la realizzazione dell’impianto di via Cimabue inaugurato nel 1976. Entrambi consiglieri regionali Fit, si dedicarono allo sviluppo dell'attività giovanile ottenendo importanti risultati e portarono a Grosseto il grande tennis con tornei satellite e master finale, oltre alla conquista della serie B del circolo tennis. Tra i giovani talenti del tennis maremmano sbocciati sotto gli anni di Martini e Dani si ricordano giocatori come Filippeschi, Tanganelli e Wanita Nesti. I primi due furono classificati serie A italiani e la Nesti vinse addirittura il titolo italiano assoluto.

Alla cerimonia dell’intitolazione dei due campi in terra rossa hanno partecipato decine di soci del circolo tennis grossetano oltre alla famiglia Dani al completo.



