Intitolata a Marina la quarta piazza al mare al Corpo delle Capitanerie di Porto

Un omaggio dell’Amministrazione Comunale per i 160 anni dalla fondazione del Corpo

Cecina: Intitolata la quarta piazza al mare, a sud alla fine del viale della Vittoria a Marina di Cecina, alle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. La cerimonia - che si è svolta ieri sera alla presenza di numerose autorità civili e militari tra cui il Contrammiraglio Giovanni Canu, direttore Marittimo della Toscana e Comandante della Capitaneria del Porto di Livorno - rientra tra le iniziative promosse in occasione della ricorrenza del 160 anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per l’Amministrazione Comunale, promotrice dell’iniziativa, era presente la giunta e vari consiglieri comunali. La sindaca Lia Burgalassi ha ricordato la fattiva e proficua collaborazione con la Guardia Costiera “finalizzata a garantire da sempre la sicurezza dei residenti e dei turisti, la tutela dell'ambiente e del litorale e la promozione di un turismo sostenibile. Un corpo che è attivo quotidianamente nello svolgimento di svariate funzioni e attività fondamentali per la nostra comunità, tra cui il salvataggio in mare, al quale siamo orgogliosi di rendere omaggio con questa intitolazione veramente sentita”.

La targa è stata benedetta da Don Marco Fabbri. Alla cerimonia ha preso parte anche la cittadinanza mentre il tenore Massimo Gentili ha intonato l’inno d’Italia.