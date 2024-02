Intitolata a don Enzo la piazza di fronte al cancello dell'Ilva

«Tenere il suo nome qua è un richiamo a tutto quello che è stato e che spetta a noi portare avanti» ha detto il sindaco di Follonica Andrea Benini



Follonica: Da questa mattina, sabato 17 febbraio, la piazza di fronte al cancello dell'Ilva è intitolata a don Enzo Greco, storico parroco di San Leopoldo. La richiesta dell'intitolazione è arrivata dall’associazione don Enzo Greco presieduta da Albarosa Mazzoni. Questa mattina la piazza era gremita di persone affezionate al sacerdote che hanno voluto prendere parte alla commovente intitolazione.

«Siamo a intitolare questo spazio della città al parroco di San Leopoldo, don Enzo, per molti semplicemente Enzo, sacerdote, amico, compagno di viaggio – ha detto il sindaco Andrea Benini – Sono molto contento ed emozionato. Prima della fine del mandato ci eravamo presi l'impegno di fare questa intitolazione e sono orgoglioso di trovarmi oggi a scoprire questa targa».

Il sindaco Benini ha parlato con emozione del sacerdote a lui molto caro: «Una delle caratteristiche di don Enzo era la sua straordinaria capacità di confrontarsi con tutte e tutti, al di là del credo. Don Enzo ha vissuto in senso letterale l’idea di educazione, riprendendo grandi figure come quella di don Milani e provando a riproporre in un contesto completamente diverso l’esperienza di Barbiana. Un uomo che ha saputo essere dolce ed empatico nel rapporto con gli altri ma anche duro, certe volte, ed esigente. Ricordo con affetto e nostalgia i campi scuola di Gerfalco, dai quali tornavamo ogni volta sfiniti ma felicissimi. Tenere il suo nome qua è un richiamo a tutto quello che è stato e che spetta a noi portare avanti».