Intervento di manutenzione programmata nel territorio comunale di Grosseto

Grosseto: Si segnala che il 7 marzo è in programma un intervento di Acquedotto del Fiora per il rifacimento della camera di manovra in località Valle Maggiore. L'intervento avrà inizio alle 8 e terminerà alle 16 dello stesso giorno. La normale erogazione d'acqua verrà presumibilmente ripristinata alle 17.



È dunque prevista un'interruzione del flusso idrico in Valle Maggiore, Strada di Valle Maggiore, Stada Banditella numero 1, 2, 3.

Nel caso d'interruzioni superiori alle 24 ore Acquedotto del Fiora si occuperà di attivare un servizio di emergenza, così come previsto dalla Convenzione di affidamento.

Per informazioni sui lavori è possibile contattare il numero verde di AdF: 800.35.69.35.