Intervento di manutenzione programmata della Dorsale Fiora, martedì 5 agosto 2025

Scarlino: Manutenzione programmata della Dorsale Fiora nei comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia e Roccastrada. Gli interventi avranno inizio alle ore 14:00 e termineranno alle ore 21:00 del giorno stesso. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella mattina di mercoledì 6 agosto. L'interruzione interesserà i serbatoi e le utenze collegate a questa condotta, compreso il Comune di Follonica