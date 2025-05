Cronaca Intervento dei Vigili del fuoco per il recupero di un mezzo pesante presso la località Campese 13 maggio 2025

Isola del Giglio: Nella giornata odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Grosseto è intervenuta per il recupero di un mezzo pesante rimasto incastrato presso la località Campese, sull’Isola del Giglio. L’intervento si è reso necessario a seguito del cedimento del terreno sottostante il veicolo, che ha compromesso la stabilità del mezzo, rendendone pericoloso il posizionamento. La partenza dei Vigili del Fuoco, a bordo di autogrù si è imbarcata dal porto di Santo Stefano a bordo del traghetto diretto all’isola. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza e recupero del veicolo, riuscendo a rimetterlo in carreggiata e consentendone così il rientro in sicurezza. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità. Sul posto presente polizia municipale dell’isola. Seguici



