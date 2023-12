Interventi tutela patrimonio culturale, F. Rossi (FDI): “In arrivo 300 mila euro per Manciano

“Serviranno per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e valorizzazione, tesi alla Conservazione, tutela e promozione della conoscenza delle Mura storiche e del mosaico di Saturnia, e del Cassero del capoluogo”



Manciano: “Importante intervento messo a segno da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministero della Cultura che hanno approvato alcuni giorni fa il programma degli interventi di tutela e promozione del patrimonio culturale e storico italiano. In provincia di Grosseto a beneficiarne sarà il comune di Manciano al quale sono destinati circa 300 Mila euro che saranno spalmati in tre anni”. A darne notizia è Fabrizio Rossi, Deputato di Fratelli d’Italia, componente VIII^ commissione ambiente e trasporti della Camera.

“Nello specifico - spiega Rossi, - per l’anno 2023 sono stati stanziati 145 Mila, mentre per il 2024 e per il 2025, 72.500 annui, per un totale complessivo di 290 mila euro. Il finanziamento appena approvato, servirà per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e valorizzazione, tesi alla conservazione, tutela e promozione della conoscenza delle Mura storiche e del mosaico di Saturnia, e del Cassero del capoluogo”.

“Questo finanziamento, - commenta il Deputato di FDI - fa parte di un programma di interventi per la tutela e promozione del patrimonio culturale per complessivi 95 Milioni di euro, dei quali oltre 5 Milioni destinati ad opere della Toscana, tra le quali spiccano anche quelle nel comune di Pienza, per i lavori della passeggiata di Santa Caterina, e quello di Volterra per lavori di consolidamento restauro e valorizzazione delle mura etrusche”. “Ancora una volta l’esecutivo Meloni risulta attento ai bisogni dei territori e alla valorizzazione, alla promozione e tutela nel nostro patrimonio storico e culturale”, conclude Fabrizio Rossi.