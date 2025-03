Interrogazione di FDI e Lega Roccastrada, su decoro e alla sicurezza delle pensiline relative alle fermate degli autobus

Roccastrada: I consiglieri di minoranza Alessio Caporali, Giudi Parrini, Roberto Bocci, in quota Fratelli d’Italia, e Franca Gramola, in quota Lega per Salvini, hanno presentato un’interrogazione all’Amministrazione del Comune di Roccastrada guidata da Francesco Limatola in merito al decoro e alla sicurezza delle pensiline relative alle fermate degli autobus Autolinee Toscane Spa.

Caporali afferma: “Il trasporto pubblico extraurbano è un servizio fondamentale sia per i residenti che lo utilizzano per raggiungere le scuole e i posti di lavoro, sia per i turisti che visitano il nostro territorio. A tal proposito le pensiline istallate in alcune fermate del nostro comune rappresentano un riparo necessario durante il maltempo e i periodi invernali per i fruitori del servizio stesso; per di più, il loro stato di conservazione concorre al decoro degli spazi pubblici. In questo contesto i sopralluoghi da noi effettuati – anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini – confermano come, da anni, alcune di queste strutture siano in condizioni di degrado come, ad esempio, la pensilina di Montemassi che, oltre a essere inutilizzabile e pericolosa per le condizioni in essere, di certo non rappresenta un ‘buon biglietto da visita’ per i turisti che giungono a visitare il castello e il borgo”.

I consiglieri, quindi, chiedono risposte all’Amministrazione comunale circa le azioni programmatiche che intende intraprendere per risolvere definitivamente questa problematica", termina la nota.