Un evento organizzato da Lions Club Orbetello “I Presidi” e Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Scuola Secondaria di I Grado Orbetello

Orbetello: Il giorno 31 ottobre u.s. presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Scuola Secondaria di I° Grado Orbetello, si è tenuta la seconda edizione del service Lions di rilevanza nazionale INTERconNETtiamoci ...ma con la testa”, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica dottoressa Maria Carmela Termini, visto l’interesse che il precedente evento ha suscitato.

Le classi prime della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato con grande attenzione e coinvolgimento a una speciale lezione interattiva, suddivisa in due sessioni.

L’iniziativa, proposta anche quest'anno dal Lions Club Orbetello I Presidi, presieduto dall’avvocato Luca Aldi, rientra nelle attività di prevenzione al cyberbullismo promossa dall’Istituto Scolastico. Il tema dell’incontro era la navigazione sicura sul web, affrontato dal relatore ing. Piero Fontana, consulente esperto in materia di cyberbullismo e socio lions.

Dopo aver ripercorso la storia dei dispositivi digitali e la nascita di Internet, sono state illustrate le opportunità offerte dalla rete, con particolare attenzione alle insidie e alle possibili conseguenze derivanti da un uso poco consapevole degli strumenti digitali. Durante l’incontro si è parlato di temi come: truffe online, reati informatici, cyberbullismo, cyberbpedofilia, social network, reputazione digitale, furto d’identità, phishing, influencer, challenge, fake news e intelligenza artificiale. Sono stati inoltre presentati alcuni strumenti utili per una navigazione sicura, tra cui: la netiquette, la protezione della privacy, l’utilizzo di siti affidabili, la creazione di password efficaci e l’uso di antivirus aggiornati.

Il relatore ha saputo coinvolgere i ragazzi con un linguaggio semplice, diretto ed efficace. La partecipazione degli alunni delle classi prime è stata eccellente e anche i bambini della scuola primaria hanno dimostrato interesse e capacità di comprendere i consigli sull’uso corretto e sicuro della rete Internet. I ragazzi, pur essendo “nativi digitali”, spesso non sono consapevoli dei rischi legati all’uso della Rete.



