Intelligenza artificiale, Giani e Ciuoffo: “Toscana apripista con legge ad hoc”

Si è parlato anche di questo ieri mattina nella giornata di apertura della seconda edizione del Festival dell’identità toscana che si concluderà il 29 aprile a Empoli.

Firenze: All’incontro dedicato al tema è intervenuto il presidente Eugenio Giani insieme all’assessore all’innovazione Stefano Ciuoffo, il direttore dei sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche della Regione Gianluca Vannuccini, Andrea Simoncini dell’Università di Firenze, Massimiliano Ascanio di Upi Toscana e altri. L'incontro è stato moderato da Marco Caldini della direzione sistemi informativi in Regione.

“La nostra legge sull’intelligenza artificiale, la 57 del 2024 – ha sottolineato il presidente Giani- , ci rende la prima Regione in Italia ad aver adottato una normativa specifica in materia. Con questo provvedimento vogliamo disciplinare e definire le modalità con cui l’attività della pubblica amministrazione — ma anche il rapporto con i cittadini — possa evolversi, favorendo l’accesso a strumenti basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è semplificare sempre di più il dialogo tra cittadini e istituzioni, offrendo servizi più efficienti, accessibili e in grado di valorizzare al meglio le risorse e le opportunità che la Regione Toscana è in grado di mettere a disposizione. Le linee guida di cui si parla oggi – ha sottolineato il presiedente Giani- illustra l’impegno della Regione Toscana nell’affrontare le sfide poste dall’Intelligenza Artificiale (IA), riconosciuta come una trasformazione cruciale per la società e la Pubblica Amministrazione”

Le principali azioni su cui è impegnata la Regione Toscana includono: formazione e sviluppo delle competenze per un utilizzo consapevole ed efficace delle tecnologie; valutazione degli impatti ambientali ed energetici dell’IA e prevenzione del lock-in tecnologico; valorizzazione di università, centri di ricerca e competenze locali, per fare della Toscana un polo di riferimento.

“La Regione – ha aggiunto l’assessore Ciuoffo- intende anche supportare enti locali, imprese e associazioni con indicazioni operative, per un'adozione diffusa e sostenibile dell’IA. I Punti Digitali Facili (PDF) ad esempio rappresentano un canale diretto per informare i cittadini. L’evento di oggi – ha proseguito- è un’occasione per presentare le linee guida regionali sull’IA e rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico, nella consapevolezza che la trasformazione digitale richiede una collaborazione ampia e condivisa”.