Insulti sessisti alla Schlein. Grosseto Città Aperta: "Vergogna per i grossetani"

Grosseto: «Gli insulti sessisti rivolti da Vivarelli Colonna contro Elly Schlein, nuova segretaria del Partito Democratico, hanno ricoperto di vergogna tutti noi grossetani.



Un fatto talmente grave e incredibile - commentano da Grosseto Città Aperta - da essere rilanciato dalla stampa nazionale che conferma che siamo governati da un personaggio inadeguato, che non solo non ha più il controllo della sua maggioranza, ma non ha evidentemente più neppure il controllo di se stesso.

La colpa di Elly Schlein? Essere donna, in primo luogo. Donna di sinistra, donna intelligente e che non ha mai nascosto il proprio orientamento sessuale, dichiaratamente bisessuale. Qualità evidentemente intollerabili per Vivarelli Colonna, leone da tastiera che non ha saputo far altro che riversare il suo odio e la sua frustrazione su Facebook con insulti triviali che costituiscono un'offesa verso tutte le donne e disonorano l'istituzione che rappresenta.

Il sindaco di una comunità dovrebbe costituire, al di là di ogni appartenenza politica, un modello per tutti i suoi concittadini, a cominciare dai più giovani. Un sindaco che pratica pubblicamente body shaming che modello può essere?

Sono tantissime le ragazze ed i ragazzi che quotidianamente, specialmente in rete, sono vittime di body shaming, una modalità particolarmente odiosa di bullismo che – lo ricordiamo – costituisce una vera e propria forma di violenza capace di provocare grandissime sofferenze.

Nelle settimane scorse Vivarelli Colonna pretendeva di entrare nelle scuole per portare il suo modello di politica e di educazione civica. Caro sindaco, ci faccia la cortesia, stia lontano dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi.

Intanto, ad un giorno di distanza dai fatti, registriamo l’assordante silenzio tanto dell’assessora alle pari opportunità ed alla gentilezza, Angela Amante, quanto della presidente della commissione Pari opportunità, Carla Minacci. Un silenzio intollerabile che, persistendo, significherebbe una gravissima connivenza con le condotte del sindaco.

Per questo Grosseto Città Aperta, attraverso i propri consiglieri comunali Carlo De Martis e Marilena Del Santo, chiede che la presidente Minacci convochi immediatamente la commissione Pari opportunità per affrontare quanto accaduto ed assumere le necessarie azioni di contrasto affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi».