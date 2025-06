Installate le centraline per il monitoraggio dell’aria. Ecco dove

Il sistema sarà attivo già nelle prossime ore e servirà ad individuare la provenienza dei cattivi odori presenti in città

Follonica: Sono state installate le tre centraline per il monitoraggio dell'aria, come annunciato dal sindaco Matteo Buoncristiani nei giorni scorsi: individueranno la precisa provenienza dei cattivi odori che ormai da tempo si percepiscono nella periferia della città.

Ecco dove sono state sistemate: una nell'area della scuola di via Varsavia, una alle Corti Nuove da utilizzare come Bianco (non esposto a emissioni) e una nella scuola di via Cimarosa. Il sistema prevede, oltre all'installazione, anche un servizio di elaborazione dei dati, con la manutenzione della rete, la redazione di report, la calibrazione dei numeri, la valutazione e validazione dei risultati.

“Ma soprattutto – dicono il vicesindaco con delegato all'Ambiente Danilo Baietti e l'assessore con delegato al Decoro Sandro Marrini – le centraline permetteranno l'identificazione della fonte di emissione, aspetto sicuramente prioritario”.

Del progetto si occupa la società Tea Group , titolare del sistema di monitoraggio ambientale di alta precisione sviluppato in collaborazione con il Centro nazionale ricerche , Cnr.