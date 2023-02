Politica “Insieme per Roccastrada” ricorda le Foibe e i profughi dalmato-istriani 8 febbraio 2023

Redazione Roccastrada: Il comitato “Insieme per Roccastrada” “ricorda i profughi istriani e dalmati, i martiri Italiani massacrati nelle Foibe dai partigiani comunisti di Tito e i caduti della Rsi del comune di Roccastrada, durante una messa di suffragio che si terrà venerdì 10 febbraio alle ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di Roccastrada. “La nostra speranza – dicono Insieme per Roccastrada - che non si ripetano più simili tragedie e che non si debba continuare a commemorare morti di serie A e morti di serie B”.



