INSIEME per Pitigliano: "Ospedale chiuso per lavori in corso. Ripassare a settembre"

I consiglieri della lista INSIEME per Pitigliano intervengono sullo scontro senza precedenti che divide i Comuni di Manciano, Pitigliano e il Comune di Sorano. Campo di battaglia l’Ospedale Petruccioli.

Pitigliano: L’ospedale Petruccioli di Pitigliano al centro di uno scontro senza esclusioni di colpi tra i sindaci di Manciano Mirco Morini e di Pitigliano Giovanni Gentili da una parte e dall’altra il sindaco di Sorano Ugo Lotti, con il sostegno delle opposizioni dei Consigli Comunali.

Al centro della contesa l’annuncio della USL Sud Est della chiusura per 60 giorni del reparto di Medicina dell’Ospedale Petruccioli per lavori in corso.

Morbida e comprensiva la posizione dei Sindaci di Pitigliano e Manciano, in sostanza un via libera alla chiusura. Dura e ultimativa quella del Sindaco Lotti che addirittura chiede il ritiro dell’ordine di chiusura del reparto e contesta, da tecnico, anche l’organizzazione dei lavori.

«Inutile dire - si legge nella nota - che la polemica tocca direttamente i bisogni dei cittadini e alimenta i sospetti sul futuro del nostro Ospedale Petruccioli. In altre zone della USL Sud Est sono in corso potenziamenti e riorganizzazioni dei servizi - vedi l’ospedale Amiata di Castel del Piano - mentre invece, dicono i cittadini, a Pitigliano non di vede niente. Solo la “casetta” in costruzione che costerà milioni di euro e di cui non si sentiva minimamente la necessità.

I tanto annunciati Ospedali di Comunità, sottolinea giustamente il Sindaco di Sorano, non hanno futuro se non supportati dalla presenza dei medici di base che ormai - sottolineano i vari consiglieri comunali intervenuti nel dibattito - sono merce rara.

La lista Insieme per Pitigliano denuncia ancora una volta il totale distacco del sindaco e della maggioranza di Pitigliano dai reali bisogni dei cittadini. Dalle dichiarazioni lette in questi giorni l’unica preoccupazione dei Sindaci di Manciano e Pitigliano sembra quella di non disturbare il manovratore.

Allora noi chiediamo delle risposte chiare e precise, senza tante storie, ai punti posti dal Sindaco Lotti. Le risposte devono venire dal responsabile della USL, ai giochetti di parole non crediamo più. E allora proponiamo un Consiglio Comunale congiunto dei tre comuni interessati, presente il direttore generale della nostra USL.

Finalmente forse riusciremo a capire se c’è un progetto per il nostro ospedale e, se c’è, carte alla mano conoscere quale è. Oppure, come scrive il Sindaco Lotti, siamo ormai, con la scusa dell’Ospedale di Comunità, alla vigilia di un drastico ridimensionamento dei servizi per i cittadini.

Rifiutiamo, concludono i Consiglieri di Insieme per Pitigliano, questa politica che giorno dopo giorno toglie certezze e speranza a chi nel territorio vuole ancora vivere.

E pensare che il Sindaco Gentili in campagna elettorale promise, come uno dei suoi punti programmatici centrali, "una sanità a chilometro zero". Dopo più di tre anni si può dire, da come si stanno mettendo le cose, da “sanità a km zero” a “Zero Sanità”!».