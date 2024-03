Attualità Insieme in rosa dona un ecografo al Misericordia, il plauso di sindaco e assessore 6 marzo 2024

Grosseto: L'assessore al Sociale Sara Minozzi ha preso parte alla presentazione alla stampa dell'ecografo di ultima generazione donato dall'associazione Insieme in rosa onlus all'Asl Toscana sudest. Uno strumento dal valore di circa 30mila euro che va a migliorare la dotazione tecnologica del reparto di endocrinologia del Misericordia. Il macchinario sarà utile, tra le altre cose, per la diagnosi di tumore alla tiroide. “Ho avuto il piacere – spiega Minozzi – di rappresentare il sindaco in questo importante appuntamento". "Quel che fa l'associazione Insieme in rosa - sottolineano sindaco Vivarelli Colonna e assessore Minozzi - è un qualcosa di magnifico, è l'incontro tra solidarietà, volontariato e alta professionalità di molti medici che rappresentano un'eccellenza del nostro territorio: ne nasce un contributo di primaria importanza che ha riflessi positivi e concreti sulla vita di migliaia di cittadini in tutta la provincia grossetana. A tutti loro, a tutte le donne e gli uomini che formano il gruppo o che lo sostengono, va la nostra gratitudine e quella di tutta l'Amministrazione”. Nella foto l'assessore Sara Minozzi e Donatella Guidi, presidente di Insieme in rosa. Seguici



